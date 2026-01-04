PSG : Désiré Doué savoure la victoire dans le derby face au Paris FC

Le Paris Saint-Germain a bien lancé son année 2026 en s’imposant face au voisin du Paris FC (2-1). Auteur d’une belle prestation et nommé Homme du match, Désiré Doué s’est arrêté au micro de Ligue 1+ pour revenir sur la prestation de son équipe.

La suite après cette publicité

« C’était important de gagner ce soir. On a mis les ingrédients, on a fait un très bon match. On a été solide défensivement, mais on a pris un but, on s’en veut un peu. Mais, on a fait de très bonnes chances et collectivement, on a remporté ce match. On commence bien l’année », a déclaré le Golden Boy 2025.