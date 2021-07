Leicester City recrute Ryan Bertrand

Sans club depuis quelques jours suite à la fin de son aventure à Southampton, Ryan Bertrand va déjà relever un nouveau défi. Après avoir disputé sept saison avec les Saints, le latéral gauche de 31 ans s'est engagé en faveur de Leicester City.

L'arrière gauche expérimenté Ryan Bertrand a signé un contrat de deux ans avec le Leicester City Football Club, le gardant au King Power Stadium jusqu'en 2023 au moins, explique le club de Premier League dans son communiqué.

Experienced left-back @RyanBertrand3 has signed for Leicester City Football Club on a two-year deal! 🦊#WelcomeRyan