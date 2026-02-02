Bilbao : nouveau terrible coup dur pour Nico Williams

Nico Williams vit décidemment une saison 2025-2026 compliquée. Blessé à l’aine en début de saison, l’ailier de Bilbao a rechuté selon les dernières informations d’El Chiringuito.

D’après le média espagnol, l’Espagnol de 23 ans souffre de nouveau d’une pubalgie et va essayer un autre traitement, celui qu’il a reçu du club n’ayant pas permis d’améliorer son état. A noter qu’il devrait manquer entre 6 et 8 semaines de compétition…