Real Madrid : Gareth Bale veut revenir à Tottenham

L'information avait été publiée en début de journée par les médias espagnols, dans un certain anonymat. Tottenham était ainsi venu aux nouvelles pour son ancien joueur, indésirable depuis bien longtemps. Mais surtout, enfin, Gareth Bale semble accepter de quitter le club de la capitale espagnole. Et tout c'est visiblement bien accéléré dans la soirée.

C'est désormais au tour des médias britanniques d'y aller de leurs informations, avec Sky Sports ou BBC Sport qui confirment à leur tour des contacts entre le clan du Gallois et des clubs anglais, dont les Spurs. Ce dernier média a même obtenu des aveux de l'agent du numéro 11 merengue, Jonathan Barnett, qui confirme les envies de départ vers Londres de son poulain.

Gareth Bale est toujours sous le charme des Spurs

« Gareth aime toujours les Spurs. On parle. C'est là où il veut être », a-t-il ainsi confirmé. Il s'agirait a priori d'un prêt, et même si le Real Madrid est prêt à tout pour se séparer de son boulet, il ne le bradera pas. Les médias espagnols évoquaient ainsi un partage égal du salaire de 650.000€ hebdomadaires entre les deux clubs.

Une chose est sûre cependant, on semble plus proche que jamais d'un départ du joueur, qui n'est pas dans les plans de Zinedine Zidane. Sa relation avec l'entraîneur français serait d'ailleurs très froide. Plus qu'à trouver un terrain d'entente entre le club entraîné par José Mourinho et l'ancienne écurie du Special One, pour le plus grand bonheur de toutes les parties...