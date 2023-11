EdF, Nice : Jean-Clair Todibo entretient le flou sur son avenir

Ce samedi, la France reçoit Gibraltar dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. L’occasion pour Jean-Clair Todibo d’honorer sa deuxième sélection et de se distinguer dans un stade qu’il côtoie chaque week-end. Une juste récompense pour l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 qui performe avec l’OGC Nice par sa solidité défensive et de son aisance balle au pied. Des qualités intrinsèques recherchées chez un défenseur moderne qui lui ont aussi valu d’être dans le viseur des cadors européens l’été dernier, à l’image de Manchester United. Alors que le marché des transferts hivernal approche, le Niçois a été questionné sur son avenir au micro de Canal+. À ce sujet, le joueur de 23 ans a jeté le flou sur son avenir préférant essentiellement se concentrer sur ses objectifs avec le Gym ainsi qu’avec la sélection tricolore.

«Il y a des clubs qui ne se refusent pas. Après est-ce que des clubs me font rêver ? Je ne suis plus un enfant, je ne suis plus là pour rêver. Je suis là pour atteindre mes objectifs et gagner des titres dans ma carrière», a déclaré l’ancien joueur de Schalke 04 avant de rappeler l’importance de jouer dans son «jardin» de l’Allianz Riviera. «L’Allianz, c’est devenu mon jardin. Nice, c’est ma ville. Beaucoup d’amour. Je suis très fier de jouer là avec le maillot bleu. L’Euro est un objectif que je me suis fixé. Pour l’atteindre, il faudra faire de grandes performances. Si mes performances sont bonnes et que je n’arrive pas à atteindre l’Euro, ce n’est pas grave, je passerais à autre chose. Je performerais encore plus pour être à la prochaine Coupe du monde», a fini par conclure le principal intéressé. Dans cette perspective, un transfert en direction d’un géant européen pourrait-il lui permettre de franchir un nouveau cap dans sa carrière ?