Le FC Barcelone tient enfin son prochain entraîneur !

C’est le dossier qui passionne la Catalogne en ce moment. S’il avait un peu été mis en stand-by pendant cette double-confrontation avec le PSG, dont l’issue aura été favorable aux Parisiens, le feuilleton du prochain coach blaugrana est de retour. Ces derniers jours, la presse catalane avait d’ailleurs été assez affirmative sur un point : il n’y avait que deux candidats encore en course.

Qui étaient-ils ? Et bien Xavi Hernandez, curieusement favori à sa propre succession. Et pour cause, la direction du FC Barcelone insistait depuis des semaines pour faire changer d’avis l’ancien milieu de terrain, qui avait pourtant confirmé son départ publiquement. L’absence d’autres candidats intéressants et le bon travail de Xavi avec les jeunes de La Masia étaient les principaux arguments pour tenter de le convaincre de rester. Le côté financier était aussi important, puisque les Catalans n’ont pas les moyens d’offrir un salaire démesuré à leur futur entraîneur.

Le choix est fait

Il y avait donc un plan B, au cas où : Rafa Marquez, le coach du FC Barcelone B. Et comme l’indiquent divers médias espagnols ce week-end, dont Relevo, l’ancien joueur mexicain a d’énormes chances de s’asseoir sur le banc du Camp Nou la saison prochaine. Tout indique que Xavi ne va pas continuer l’aventure, et son plan reste de quitter ses fonctions en fin de saison.

Deuxième de son groupe en D3 avec le Barça B, derrière le grand Deportivo de La Corogne, le Mexicain est le choix de la continuité. D’un point de vue sportif - il connaît parfaitement la maison et La Masia - comme financier, il est considéré comme la meilleure option. Sa nomination pourrait même être annoncée dans les prochains jours, selon la presse catalane…