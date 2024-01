JT Foot Mercato : la Ligue 1 met le feu dans le sprint final

La Ligue 1, acteur majeur du mercato hivernal

À moins d’une semaine de la clôture du mercato hivernal, les clubs de l’Hexagone accélèrent pour boucler les derniers dossiers chauds. Déjà très actif durant ce mois de janvier, l’Olympique de Marseille cherche encore à se renforcer dans plusieurs secteurs. En plus d’un latéral gauche où ça sent bon pour Quentin Merlin, le club phocéen explore la piste Giovanni Reyna sous la forme d’un prêt. L’Américain est à la recherche de temps de jeu, surtout depuis le retour de Jadon Sancho. Selon nos infos, aucun accord n’a été trouvé pour le moment. Ce jeudi, Skysports confirme qu’il faudra composer avec la concurrence de Nottingham Forest. Une piste qui s’explique par le possible départ d’Ismaïla Sarr. Villarreal, dont l’entraîneur n’est autre que Marcelino, apprécierait le joueur. Pablo Longoria n’est pas contre une vente, à condition de récupérer les 13M€ investis. Le PSG de son côté cherche toujours un défenseur. L’Équipe dévoile un nouveau nom ce jeudi. C’est Lucas Martinez Quarta, le défenseur argentin de 27 ans de la Fiorentina. Ce dernier est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs assez importants, en Angleterre notamment, mais aussi du côté de Naples. Enfin, le gros dossier qui agite ce mercato hivernal en France, c’est celui de Nemanja Matic. Selon nos informations, Besiktas est rentré dans la danse, mais l’OL n’a pas dit son dernier mot. D’après nos sources, les relations entre Rennes et Lyon se sont réchauffées à tel point qu’un accord total a été trouvé. L’Équipe assure que le montant du deal tournera autour des 3 M€ et que le milieu signera un contrat jusqu’en 2026.

La suite après cette publicité

La tentative inédite de la Côte d’Ivoire

L’Algérie va devoir trouver un nouveau successeur afin de lancer un nouveau cycle pour les Fennecs. Le nom d’Hervé Renard qui a une solide expérience sur le continent africain est cité. Actuellement à la tête de l’Équipe de France féminine, l’intéressé ne souhaite pas faire de commentaire. RMC Sport indique qu’il ne prolongera pas son bail à la tête des Bleues, quoi qu’il arrive, au-delà de cet été 2024. Renard est très attentif à ce qu’il se passe en Afrique, où plusieurs postes se sont libérés. Il aimerait participer à la Coupe du monde 2026 avec une sélection. Mais à en croire L’Équipe, il pourrait même participer à cette CAN 2023 ! Le quotidien français explique que les dirigeants ivoiriens travaillent pour le prêt d’Hervé Renard pour la fin de la CAN. Depuis l’annonce du départ de Jean-Louis Gasset, la sélection ivoirienne a été confiée à Emerse Fae. Reste à savoir ce qu’en pensera la FFF.

À lire

Un prince saoudien ouvre la porte au rachat de l’OM et à l’arrivée de Zidane !

Les officiels du jour

Comme annoncé sur notre site ces dernières semaines, le très convoité milieu de terrain brésilien de 18 ans, Gabriel Moscardo, rejoint le Paris Saint-Germain. «Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison», peut-on lire dans le communiqué. Le PSG a donc finalement accepté de négocier dès cet hiver le transfert d’un joueur qui ne sera pas disponible pendant trois en raison d’une opération au pied gauche et qui débarquera en France en juillet prochain. Manchester City de son côté est parvenu à un accord de transfert avec River Plate pour la pépite Claudio Echeverri. Le très jeune Argentin débarquera dans un an chez le champion d’Angleterre. «Le joueur de 18 ans a signé un contrat jusqu’en juin 2028 mais restera à River avant de rejoindre l’Etihad Stadium en janvier de l’année prochaine», affirme le communiqué du club anglais. À 47 ans, Andreï Shevchenko prend de nouvelles fonctions. Il vient en effet de remporter les élections présidentielles de la fédération ukrainienne de football. « Sheva » a été élu et succède au très controversé Nikolay Pavlov.