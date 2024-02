OM : l’infirmerie se vide avant de recevoir Montpellier

À la veille de OM-Montpellier au stade Vélodrome, Jean-Louis Gasset s’est exprimé sur son groupe en conférence de presse d’avant-match. Le coach de l’OM a annoncé récupérer des joueurs de blessures : « on récupère Balerdi qui y était (suspendu la semaine dernière). Garcia et Onana, on les récupère aussi. Pape Gueye a repris depuis 48 heures avec nous, donc il sera avec nous ». Le groupe marseillais pourra donc être plus complet.

Plus d’inquiétude cependant sur la droite de la défense. En l’absence de Clauss, suspendu (trois cartons jaune en moins de dix matches), Jean-Louis Gasset a entretenu le suspens : « le poste de défenseur droit ? Il reste deux entraînements. On va voir l’état physique cet après-midi, car il y a eu quelques bobos.»

