Lille enfonce l’OM

Un sommet européen avant l’heure ! Alors que la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence vont reprendre la semaine prochaine, deux de nos représentants, le LOSC et l’OM, s’affrontent en Ligue 1 vendredi soir. Avec de gros enjeux au classement. Si l’OM parvenait à s’imposer en terres lilloises, il reviendrait à 4 points seulement de la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Par contre, si le LOSC l’emporte, il écarterait quasi définitivement l’OM.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Le LOSC bat l’OM (cote à 2,15)

Et oui, au regard des dynamiques évoquées, on penche clairement en faveur d’une victoire lilloise. Le LOSC a fait le plein de confiance le week-end dernier en s’imposant face à Lens dans le derby du Nord et il sait qu’il peut écarter un concurrent sérieux pour les places européennes, et principalement en Ligue des Champions. En cas de succès à domicile, Lille prendrait 10 points d’avances sur l’OM à 6 journées de la fin.

Zhegrova marque (cote à 3,65)

La cote est belle pour l’homme en forme du LOSC. Auteur du doublé face à Lens le week-end dernier, il aime les gros matches. Et s’il ajoute désormais de l’efficacité à sa capacité de dribbles, hors-normes, alors il sera inarrêtable pour bon nombre d’équipes. Auteur de 5 buts en L1 cette saison, il est le compagnon offensif idéal du véritable artilleur en chef, Jonathan David.

L’OM ne marque pas (cote à 2,30)

Après un bel électrochoc, l’OM de Jean-Louis Gasset marque le pas. Preuve en est avec les trois derniers matches, trois défaites avec 7 buts encaissés pour 1 seul marqué. Contre Rennes et le PSG, l’OM a donné la désagréable impression d’être incapable de marquer. Hormis Aubameyang, aucun Olympien ne semble en mesure de faire des différences. Face à un LOSC qui présente la 4e meilleure défense de L1, il sera difficile de trouver le chemin des filets.

