Ligue 2 : réduit à dix, Saint-Étienne coule brutalement face à Boulogne

Ce samedi soir, Saint-Étienne (4e) recevait Boulogne (15e) pour clôturer cette 21e journée de Ligue 2. Dans leur antre, les hommes d’Erik Horneland — qui effectuait de son côté sa dernière sur le banc stéphanois— avaient l’occasion de revenir à hauteur du Red Star, accroché par Rodez la veille (1-1). Avec un total de 36 buts marqués en championnat, l’ASSE était la deuxième meilleure attaque avant le coup d’envoi. Ce qui pouvait en dire long sur le travail fourni par les joueurs offensifs de la formation en vert. De son côté, Boulogne arrivait avec l’envie de s’éloigner de la zone rouge. À seulement un point d’Amiens (16e), les coéquipiers d’Amine El Farissi pouvaient d’ailleurs poursuivre leur agréable mois de janvier, restant sur deux rencontres plus ou moins maîtrisées (un nul et une victoire). Malgré l’écart de points au tableau, Boulogne avait tout de même envie de faire taire Geoffrey Guichard.

C’est d’ailleurs grâce à cette belle dynamique que la formation nordiste a réussi à ouvrir le score face aux hommes en vert. En effet, alors que les dix minutes de jeu n’étaient toujours pas passées sur la montre de l’arbitre, Boulogne a vu son buteur marquer les esprits à l’extérieur. Le mauvais alignement de la défense stéphanoise a permis à Amine El Farissi de filer dans le dos de Benjamin Old. Martin Lecolier est arrivé au bon moment pour recevoir le ballon et tromper Gautier Larsonneur, battu sèchement (8e, 0-1). Saint-Étienne a ensuite laissé des espaces, toujours plus inquiétants, et s’est fait peur. João Ferreira a reçu deux cartons jaunes avant la pause. Expulsé, le Portugais a laissé son équipe à dix contre 11 pendant la seconde période. Menée et freinée par le quinzième du championnat, l’ASSE a toutefois poussé au retour des vestiaires, à l’image de nombreuses rotations, et d’un Lucas Stassin disponible. C’est néanmoins sans le moindre tir effectué en seconde période que Saint-Étienne a coulé face à Boulogne, et c’est un naufrage synonyme de défaite (0-1). Ils calent à la cinquième place, tandis que leurs adversaires du soir montent à la 13e position.