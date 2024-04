Le vestiaire du Barça divisé sur le cas Gündogan

La dissension entre İlkay Gündoğan et Ronald Araújo, marquée par les critiques de l’Allemand sur le carton rouge de l’Uruguayen contre le PSG mardi soir, a mis en exergue différents clans au sein du vestiaire catalan. Le quotidien barcelonais Sport a éclairci les différents groupes que composent les joueurs du Barça. Comme dans chaque club, les âges et les langues pratiquées sont les principaux facteurs de regroupement. Pour cela, Gavi, Pedri, Sergi Roberto, Ferran, Marcos Alonso, Íñigo Martínez sont souvent ensemble. Les jeunes du club aussi aiment se réunir.

Cubarsí, Héctor Fort, Marc Guiu, Fermín, Lamine Yamal, Astralaga, Casadó ont en commun leurs années à la Masia. Ceux au club depuis de nombreuses années comme Ter Stegen, Sergi Roberto et Frenkie de Jong entretiennent de bonnes relations. Comme Lewandowski, Gündogan et Christensen, plus expérimentés et arrivés lors des deux dernières saisons, qui communiquent en anglais. Vitor Roque et Raphinha, tout deux Brésiliens, constituent un groupe avec Ronald Araujo, lui aussi lusophone.