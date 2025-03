OL : Georges Mikautadze ne baisse pas les bras après la défaite à Strasbourg

Que dire de la prestation de l’OL face à Strasbourg. Corrigé au tableau d’affichage (4-2), le club rhodanien peut néanmoins se targuer d’avoir réalisé une première période de grande qualité où ils auraient pu mener sans un grand Petrovic dans les cages alsaciennes. Auteur d’un bon match, Georges Mikautadze a fait part de sa frustration après ce coup d’arrêt au micro de DAZN :

«C’est compliqué. On a fait une bonne première période, il manquait juste ce but. Ils l’ont fait et après, ils ont enchaîné. C’est compliqué. On touche la barre… Rien n’est fini, il reste sept matches. Tout le monde est derrière nous, on veut aller chercher cette place en Ligue des Champions.» Il faudra réagir dès la prochaine journée contre Lille à domicile.