CdM 2022, EdF : Théo Hernandez s'amuse de la vitesse de Kylian Mbappé

Théo Hernandez et Mbappé, ça va faire mal ! On a déjà pu le voir lors de la victoire tricolore contre le Danemark samedi, où les deux hommes ont affiché une belle entente. Rapides et techniques, ils ont fait mal aux défenseurs et aux joueurs positionnés sur le flanc droit danois. Interrogé sur le Bondynois, Hernandez a mis en avant sa vitesse.

« On se trouve tout le temps avec Kylian. J'ai envie de le trouver, c'est un grand joueur. Quand il m'a donné le ballon, je savais qu'il était derrière, il vient tout le temps comme ça. Je savais qu'il était là, et il a mis un beau but. Est-ce que je peux aller plus vite que lui ? Je ne pense pas (sourire), mais on devrait essayer à l'entraînement ! Il va trop vite. Ousmane aussi... Coman, Varane aussi », a lancé le joueur formé à l'Atlético de Madrid.