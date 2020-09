PSG : Leonardo a refusé Samuel Umtiti

Où jouera Samuel Umtiti la saison prochaine ? Une chose est sûre, pas au Paris Saint-Germain. Comme l'explique le quotidien AS, le nom du défenseur tricolore était, pendant un temps, sur le bureau de Leonardo. Mais finalement, les Parisiens ont écarté la possibilité de recruter le joueur formé à l'OL. Comme beaucoup de clubs, le champion de France a été refroidi par ses pépins physiques à répétition.

Du côté du Barça, on commence vraiment à craindre de ne jamais pouvoir se débarrasser du joueur dont le contrat expire en 2023. D'autant plus que son salaire fait partie des plus importants de l'effectif barcelonais depuis sa prolongation en 2018. Encore un dossier délicat à gérer pour Josep Maria Bartomeu et Ramon Planes...