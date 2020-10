Sassuolo met la main sur deux jeunes de l'US Colomiers

Huitième de Serie A lors de l'exercice 2019-2020, l'US Sassuolo Calcio est bien reparti cette saison avec deux victoires et un nul en trois journées. Il faut dire que les Neroverdi ont su garder une équipe compétitive tout en se renforçant, avec par exemple l'arrivée en prêt du Phocéen Maxime Lopez. Mais la formation italienne pense aussi à l'avenir et à son équipe de Primavera. Actuellement en tête du championnat U19 aux côtés de l'AS Roma, Sassuolo a décidé de recruter en France, plus précisément à l'US Colomiers Football.

Le club italien vient en effet de mettre la main sur Nassim Ranem (aussi passé par le Toulouse FC) et Dany Florentine (ancien élément du Balma SC avant l'USCF), qui étaient tout simplement capitaine et second capitaine de la formation. Le défenseur central et le milieu défensif ont signé un contrat d'un an plus une année en option. Un an après leur arrivée à Colomiers, les deux joueurs prometteurs nés en 2002 vont donc découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture et un nouveau pays.