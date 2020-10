Real Madrid : N'Golo Kanté pose sa candidature mais...

Incontournable en équipe de France, où son association avec Paul Pogba fait des ravages, N'Golo Kanté (29 ans) connaît plus de difficultés en club ces dernières semaines. Tout l'été, son nom a alimenté les gazettes des transferts, avec un départ envisagé du côté de l'Inter, où officie son ancien coach Antonio Conte. Surtout, le milieu a vu que Chelsea ne le retenait pas outre-mesure, même s'il demandait une belle somme pour le lâcher.

La suite après cette publicité

Depuis, l'international tricolore (42 sélections, 1 but) a aussi vu ses relations avec Frank Lampard se tendre quelque peu ces derniers jours. Alors, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023, l'ancien Caennais s'interroge clairement sur son avenir. Le Parisien indiquait dimanche qu'il rêvait de rejoindre le Real Madrid. Marca confirme dans son édition du jour.

D'autres Bleus devant lui

«Kanté, le dernier Bleu séduit par Zidane», titre le quotidien sportif espagnol dans un encart «confidentiel». La publication assure que Zinedine Zidane apprécie lui aussi le profil du natif de Suresnes. Seulement, dans sa quête de renfort au milieu, ce dernier ne fait pas figure de favori.

Eduardo Camavinga (17 ans) et Paul Pogba (27 ans) partent en effet avec une longueur d'avance, et ce, même si le profil de Kanté est celui qui se rapproche le plus de celui de Casemiro, qui ne dispose toujours pas de réelle doublure dans l'effectif merengue. Si les deux précédentes pistes se compliquent cet été, Kanté verra peut-être son rêve exaucé.