CdM 2022 : l'avertissement de Luke Shaw pour Kylian Mbappé

Parmi les affiches se dessinant pour les quarts de finale du Mondial au Qatar, un très gros Angleterre-France, qui aura lieu ce samedi (20h). Deux gros effectifs qui vont tout donner pour accéder au tour suivant. Kylian Mbappé, 5 buts depuis le début du tournoi, est évidemment l'homme à suivre côté anglais, mais pour Luke Shaw (27 ans), il n'y a pas que lui. Il a insisté sur le collectif des champions du monde 2018, dans des propos relayés par Sky Sports.

« Il est évident qu'après sa performance (contre la Pologne), on va encore plus parler de lui, mais nous savons que c'est un joueur de classe mondiale. Je pense qu'il serait très naïf de notre part de nous concentrer uniquement sur lui. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont champions du monde en titre et nous devons nous concentrer sur l'ensemble de l'équipe », a déclaré le latéral gauche de Manchester United.