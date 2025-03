Atlético : la réaction à chaud de Julian Alvarez

Grosse soirée foot à Madrid ce soir, avec le derby madrilène, finalement remporté par le Real Madrid face aux voisins de l’Atlético de Madrid. Après la rencontre, Julian Alvarez, auteur d’un golazo ce soir malgré cette défaite 2-1, a pris la parole devant les caméras de Movistar.

« Ils ont su marquer quand il fallait, on a commencé en étant mené, on a eu le contrôle parfois mais on savait que ça allait être dur. C’était chez eux, ils ont de très grands joueurs. C’est un but d’écart, il reste 90 minutes, on va préparer ce retour à la maison », a expliqué l’Argentin. Le message est passé.