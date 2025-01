Brest - Real Madrid : les compositions officielles

Match de gala ce soir au Roudourou ! Le Stade Brestois accueille le Real Madrid, un match comptant pour la 8e journée de la Ligue des Champions. Déjà assurés d’aller en barrages, les Bretons vont tenter de terminer cette phase de saison régulière par un dernier exploit. En face, le Real Madrid ne vise que la victoire et si possible avec la manière pour tenter d’accrocher un potentiel top 8. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Eric Roy aligne un 4-4-2. Bizot dans la cage, une charnière Coulibaly-Chardonnet avec Lala et Pereira Lage en latéraux. Au milieu, Fernandes en pointe basse, Magnetti et Camara en relayeurs, Doumbia en meneur de jeu. Enfin en attaque, on retrouve le duo Baldé-Ajorque. En face, Carlo Ancelotti opte pour un 4-3-3. Courtois dans le but, Tchouameni dans l’axe de la défense avec Rüdiger, Mendy et Vazquez sur les côtés. Un milieu Valverde-Modric-Bellingham, Rodrygo et Brahim pour entourer Mbappé en attaque.

Les compositions

Brest : Bizot – Lala, Chardonnet ©, Coulibaly, Pereira Lage – Camara, Fernandes, Magnetti, Doumbia - Ajorque, Baldé.

Real Madrid : Courtois – Vazquez Tchouameni, Rüdiger, Mendy – Valverde, Bellingham, Modric © - Brahim, Mbappé, Rodrygo