JT Foot Mercato : la Ligue des Champions plombe la Coupe du monde

Triste nouvelle dans le sprint final

La phase de poules de Ligue des Champions fut très intense, et certains joueurs, à quelques semaines du début de la compétition au Qatar, sont inquiets, comme Heung-min Son. Mardi, contre l’OM, la vedette de la Corée du Sud a été lourdement percutée par Chancel Mbemba. Dans un communiqué, le club de Tottenham informe en effet que l’attaquant sera opéré pour «stabiliser une fracture autour de son œil gauche». En Allemagne, ça grince des dents pour Timo Werner. L’attaquant de Leipzig, boitillant, est sorti sur blessure à Varsovie ce mercredi, face au Shakhtar Donetsk. Depuis sa nomination à la tête de la Nationalmannschaft, Hansi Flick a fait de Werner un des hommes clé de son dispositif. «Il sera absent pour le reste de l'année», regrette son club dans un communiqué publié il y a quelques heures. Et ce matin, les médias britanniques ont fait part de leurs angoisses pour la crise des latéraux des Three Lions. Ce mercredi soir, lors de la rencontre face au Dinamo Zagreb, Ben Chilwell est sorti sur blessure, touché à l’arrière de la cuisse gauche. On parle d’une possible déchirure aux ischio-jambiers. Surtout que Chelsea et l'Angleterre ont déjà perdu Reece James. Le jeune latéral droit anglais s'est blessé au genou le 11 octobre sur la pelouse de Milan. Dans une interview accordée au tabloïd anglais The Sun, le crack des Blues explique être conscient qu'il faudrait un miracle pour qu'il soit de retour à temps, mais il n'abandonne pas.

Le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions

Dans un concours de circonstances assez étonnant, le PSG, invaincu, termine deuxième de son groupe. Du coup, l'équipe de Christophe Galtier risque d’affronter une équipe très prestigieuse en huitièmes. Selon les calculs du mathématicien Julien Guyon, le PSG a 19,46% de tirer le Bayern Munich au prochain tour. Mais c'est cependant face à Naples que le PSG a le plus de chances de tomber, car les Munichois ont 37,12% de chances d'être confrontés à Liverpool. Paris peut potentiellement devoir affronter à nouveau le Real Madrid. Et bien du côté de la Casa Blanca, on veut éviter ce scénario. Le média espagnol Defensa Central rapporte que dans le vestiaire madrilène, on considère le PSG comme un rival à craindre ! Verdict lundi, un tirage favorable serait Tottenham ou Porto, Manchester City peut être considéré comme le pire.

Les privilèges de Messi

On est tous conscient que la Coupe du monde au Qatar sera la dernière pour Lionel Messi. La Pulga veut mettre toutes les chances de son côté pour tenter de soulever le précieux trophée. Comme l'indiquent divers médias argentins, Messi a une clause spéciale dans son contrat avec le PSG qui concerne ce grand rendez-vous mondial. Ainsi, elle stipule que la sélection argentine a priorité absolue. C'est-à-dire que si La Pulga le souhaite, elle peut être libérée de ses devoirs avec le PSG en faveur de la sélection, que ce soit pour un stage ou un match amical. Tout risque de blessure à l'approche de ce Mondial veut également être évité.