ASSE : Romain Hamouma opéré du poignet

Blessé à un poignet lors de la défaite concédée face au Paris Saint-Germain, samedi soir (1-3), Romain Hamouma va devoir subir une petite intervention chirurgicale et sera donc forfait, à minima, pour les deux prochains matches des Verts selon L'Equipe alors que les premiers examens ont révélé la rupture d'un ligament. Déjà touché au mollet, Hamouma devra donc manquer la réception du FC Metz ce dimanche (13 heures) mais également le déplacement à Lille, le vendredi 11 mars prochain.

La suite après cette publicité

Toujours dans les rangs stéphanois, à noter également que le jeune défenseur central de 19 ans Saïdou Sow, revenu de la CAN avec une douleur à un genou et victime d'une entorse à une cheville lors d'un entraînement la semaine passée, devrait quant à lui être indisponible entre quatre et six semaines. Coup dur donc pour l'ASSE, actuellement 19e de Ligue 1 et en pleine course au maintien.