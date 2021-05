LdC, Man City : l'anniversaire rêvé de Fernandinho

Fernandinho fêtait ses 36 ans ce mardi soir. Et Manchester City lui a offert un joli cadeau avec une qualification en poche pour la finale de la Ligue des Champions, avec une victoire sans bavure contre le Paris SG (2-0).

«Professionnellement, c'est le plus joli cadeau d’anniversaire de ma carrière. C'est ma première qualification pour une finale de Ligue des Champions, c'est le plus beau cadeau de ma carrière», a lâché le milieu et capitaine des Skyblues au micro de TNT Sports.