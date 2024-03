LdC : Thomas Tuchel s’est blessé à l’orteil

La qualification était impérative pour le Bayern Munich et Thomas Tuchel hier soir. L’entraîneur bavarois, déjà sûr de quitter son poste à l’issue de la saison, devait l’emporter face à la Lazio pour vivre la fin de saison de son équipe. Avec la victoire et la qualification pour les 1/4, l’entraîneur allemand peut-être rassuré. Une victoire nette et sans bavure (3-0), même si Thomas Tuchel a subi une déconvenue. Lors de sa dernière causerie d’avant-match, pleine d’entrain, il a donné un coup de pied dans une porte. Ce qui lui a coûté un orteil.

« Le discours de motivation avant le match m’a coûté mon gros orteil. J’ai été soigné tout de suite, mais je n’ai plus eu le courage de sortir de la chaussure parce que j’avais peur de ne pas pouvoir y retourner. C’est pour cela que je suis resté assis pendant 90 minutes » s’est-il expliqué devant le micro de Prime Vidéo Allemagne, alors que l’entraîneur du Bayern arrivait à peine à marcher.