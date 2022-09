Le derby brésilien a totalement déraillé

Le match que tout le monde attend chaque saison au Brésil entre Flamengo et Fluminense a bien senti l'électricité au Maracana dans la victoire 2-1 du second cité. La faute notamment à une grosse embrouille suite à une mauvaise intervention, rapportent les médias sur place, et un attroupement qui a donné lieu à des coups entres joueurs.

La suite après cette publicité

Pas moins de quatre joueurs exclus lors ce chaud derby brésilien où figurait des joueurs connus avec des passages dans de grosses écuries européennes comme David Luiz, Arturo Vidal et Melo, qui étaient mêlés à ces incidents, sans pour autant prendre rouge.