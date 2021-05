Ligue des Champions : Eden Hazard l'arme secrète de Zidane

La suite après cette publicité

La vie d'Eden Hazard est très compliquée depuis son arrivée au Real Madrid. En effet, le Belge a eu beaucoup de mal à s'imposer et peine encore à le faire. Évidemment, ce n'est pas son talent qui est en cause, mais plus son physique. L'ancien Lillois, arrivé chez les Merengues au cours de l'été 2019, n'aura connu que 39 rencontres (toutes compétitions confondues) sous les ordres de Zinedine Zidane.

Il aura manqué 49 matches avec le Real Madrid, soit presque le double de ce qu'il avait pu manquer avec son ancienne équipe, les Blues de Chelsea (26). Hasard du calendrier, c'est justement face à ses anciens coéquipiers qu'il pourrait retrouver le chemin du terrain pour de bon. Ce mercredi, le Real Madrid se déplace à Londres pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions et, selon les informations d'As, Zidane pense à offrir une place de titulaire à Hazard.

Le match contre Osasuna semble avoir impressionné Zidane

La raison de cette idée ? Son très bon match ce week-end contre Osasuna (victoire deux buts à zéro des Madrilènes). Mais, le doute subsiste quand même puisqu'il n'a pas autant joué depuis le 9 janvier et pourrait donc rapidement être à court de rythme. Pour autant, lors du dernier match, il a failli marquer un but et, surtout, réussi 40 de ses 49 passes tentées. Pas mal pour un blessé récurrent et un élément offensif.

On sait aussi que les joueurs aiment souvent briller contre leurs anciennes équipes, le Paris Saint-Germain, au cours de son histoire récente, a pu le découvrir à ses dépens. Reste que si Zinedine Zidane aligne Hazard, ce sera un autre Real Madrid et on espère tous qu'il pourra laisser derrière lui ses vilaines blessures et qu'il régalera à nouveau l'Europe du football de ses buts, de ses passes et de ses arabesques dont il a le secret.