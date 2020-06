Naples et Watford intéressés par Youcef Atal

« On souhaite le conserver, et on va le conserver ». Dans un entretien accordé à Nice-Matin, Jean Pierre-Rivère avait été catégorique. Il souhaite conserver Youcef Atal du côté du Gym. Le Niçois, capable d'évoluer sur tout le côté droit, latéral ou milieu excentré, s'est fait un nom en moins d'un an chez les Aiglons. Mais certaines de ses prestations ont intensifié le désir de certains de le recruter cet été.

Selon nos informations, Watford et Naples ont discuté tout récemment avec l'entourage de l'international algérien (18 sélections, 1 but). Sous contrat jusqu'en juin 2023, le vainqueur de la CAN 2019, se sent très bien à Nice. Voulant jouer les premiers rôles la saison prochaine, l'équipe emmenée par Patrick Vieira compte bien s'appuyer encore longtemps sur l'un des meilleurs latéraux du championnat de France.