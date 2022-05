Les 16 pépites à suivre lors de l'Euro U17

La suite après cette publicité

Groupe A

Allemagne : Paul Wanner (16 ans, Bayern Munich)

Talent de 16 ans, qui est devenu le plus jeune joueur à débuter en Bundesliga à l'âge de 16 ans et 15 jours, Paul Wanner est promis à un brillant avenir. Né à Dornbirn en Autriche, ce milieu offensif, évoqué comme un probable remplaçant de Thomas Müller dans les années à venir, compte déjà 4 apparitions en équipe première. Capé à 10 reprises pour 3 buts dans sa catégorie d'âge, il sera l'un des leaders de la Mannschaft.

À suivre aussi : Sidney Raebiger (17 ans, RB Leipzig), Tom Bischof (16 ans, Hoffenheim) ou encore Arijon Ibrahimovic (16 ans, Bayern Munich)

Israël : Avi Turgeman (17 ans, Hapoël Tel-Aviv)

Surclassé en U19 en club, le défenseur israélien Avi Turgeman sera l'un des leaders du pays hôte lors de cette compétition. Clef dans la charnière israélienne et solide dans les duels, il sait aussi apporter sur les phases arrêtées avec déjà 3 buts en 9 capes. Il faudra qu'il soit particulièrement solide pour que son équipe puisse sortir d'un groupe relevé.

À suivre aussi : Loay Shaban (17 ans, Maccabi Haifi)

Italie : Alessandro Bolzan (17 ans, AS Roma)

D'origine argentine et capitaine avec les U17 de l'AS Roma, Alessandro Bolzan porte bien le maillot azzurro des U17 avec qui il empile les buts (11 en 15 capes). Des statistiques intéressantes pour le droitier, qui sort d'une solide saison avec 13 buts en 25 matches. Cette compétition est le meilleur moyen d'accroître sa notoriété en dehors du Latium et prouver que l'AS Roma doit continuer à l'accompagner doucement vers l'équipe première. Il a d'ailleurs été surclassé en U18 au cours de cet exercice.

À suivre aussi : Luca Di Maggio (17 ans, Inter Milan), Vincenzo Onofrietti (17 ans, Borussia Dortmund) ou encore Luca Lipani (16 ans, Genoa)

Luxembourg : Tim Flick (16 ans, Eintracht Francfort)

Dans une surprenante équipe du Luxembourg, qui a éliminé l'Angleterre en qualifications, Tim Flick sera particulièrement scruté. Promis à un brillant avenir, l'attaquant est aussi capable d'apporter dans l'entrejeu dans une position de milieu offensif. Auteur de 2 buts en 4 capes avec la formation du Duché, le joueur de l'Eintracht Francfort tentera de réaliser un coup dans un groupe assez compliqué.

À suivre aussi : Thomas Souchard (16 ans, Karlsruhe) ou encore Ruben Ferreira Moreira (17 ans, FC Metz)

Groupe B

Bulgarie : Asen Mitkov (17 ans, Levski Sofia)

Côté bulgare, s'il y a un joueur que l'équipe de France devra surveiller c'est bien Asen Mitkov. Meneur de jeu, leader technique et principal danger de sa sélection, le joueur de 17 ans évolue déjà en première division dans son pays. Utilisé à 9 reprises et amené à prendre plus de poids l'an prochain avec le Levski Sofia, il dictera le tempo avec son équipe.

À suivre aussi : Roberto Raychev (Slavia Sofia)

France : El Chadaille Bitshiabu (16 ans, PSG)

Roc francilien qui a fait ses débuts en équipe première cette saison, le défenseur central de 16 ans a multiplié les convocations avec les grands tout en brillant en Youth League. Utilisé trois fois (2 en Coupe de France et 1 en Ligue 1), il n'a pas encore concédé un but en professionnel dans des compétitions officielles et s'intègre doucement dans l'équipe. Précieux en qualification, il sera l'un des cadres des Bleus.

À suivre aussi : Warren Zaire-Emery (16 ans, PSG), Mathys Tel (17 ans, Stade Rennais) ou encore Elyaz Zidane (16 ans, Real Madrid)

Pays-Bas : Antoni Milambo (17 ans, Feyenoord)

Plus jeune joueur à porter le maillot de Feyenoord à 16 ans, 4 mois et 9 jours, en août dernier, le milieu offensif compte déjà deux matches d'Europa Conference League à son actif et a connu des promotions avec les équipes U18 et U21. Déjà considéré comme le futur du club coaché par Arne Slot, l'enfant de Rotterdam sera particulièrement suivi pour sa faculté à faire mal entre les lignes et à dévorer les espaces.

À suivre aussi : Isaac Babadi (17 ans, PSV Eindhoven) ou encore Mike Kleijn (17 ans, Feyenoord)

Pologne : Oliwier Slawinski (17 ans, Zaglebie Lubin)

Attaquant polonais efficace et doué techniquement, Oliwier Slawinski représente totalement la future génération polonaise. Enchaînant les sélections depuis les U14, souvent surclassé par le passé, le joueur du Zaglebie Lubin compte 3 apparitions en équipe première cette saison. Capé à 7 reprises, il compte 5 buts et entend continuer à briller avec sa sélection.

À suivre aussi : Jakub Lewicki (16 ans, Jagiellonia) ou encore Kacper Smiglewski (17 ans, Polonia)

Groupe C

Belgique : Enock Agyei (17 ans, Anderlecht)

Ailier remuant au petit gabarit (1m72), le Belgo-Ghanéen est actuellement surclassé avec Anderlecht puisqu'il évolue avec l'équipe U21. Proche de l'équipe première, il compte pourtant que deux capes avec l'équipe U17. Cependant, elles ont été pleinement rentabilisées avec 3 offrandes contre l'Estonie (8-1) et 3 buts contre la Bosnie (6-0). Cette compétition peut participer à son incroyable montée en puissance depuis quelques mois.

À suivre aussi : Malick Fofana (17 ans, La Gantoise), Kyriani Sabbe (17 ans, Club Bruges) ou encore Arthur Vermeeren (17 ans, Antwerp)

Serbie : Jovan Milosevic (16 ans, Vojvodina)

Réputée pour sa formation et sa faculté à rentrer ses talents performants rapidement, la Serbie débarque avec une belle sélection lors de cet Euro. Devant, on retrouvera en pointe, l'attaquant Jovan Milosevic et son mètre 90. Le joueur de Vojvodina compte 5 buts et 4 offrandes en 7 capes et performe en club de façon impressionnante. Avec 15 buts en 12 matches avec l'équipe U17 et 7 buts ainsi que 2 offrandes en 12 matches avec l'équipe U19, il est en avance par rapport aux temps de passage. À confirmer sur ce tournoi où il sera le leader offensif des siens.

À suivre aussi : Aleksandar Stankovic (16 ans, Inter Milan)

Espagne : Yarek Gasiorowski (17 ans, Valence)

Le gaucher des Murciélagos n'est pas qu'un simple défenseur solide qui joue sur son physique. Disposant d'une grande technicité et d'un jeu long de haute facture, la tour de contrôle espagnole aura du travail durant cette compétition. Alors que Valence est dans une situation compliquée et que son contrat ne court que jusqu'à juin 2023, il est déjà dans le viseur de nombreuses équipes. Le joueur aux origines polonaises comptabilise 1 but en 11 capes avec les jeunes Espagnols.

À suivre aussi : Iker Bravo (17 ans, Bayer Leverkusen), Javier Boñar (16 ans, Atlético de Madrid) ou encore Mahamadou Susoho (17 ans, Manchester City)

Turquie : Can Uzun (16 ans, Nuremberg)

Clairement, le joueur frisson de la Turquie devait être Arda Güler sur cette compétition, mais ce dernier s'est blessé. Forfait, il laisse la responsabilité de mener les siens vers la victoire à Can Uzun. Milieu offensif polyvalent qui compte 5 buts en 9 capes, le joueur de Nuremberg tape à la porte des U19 et sort d'une saison XXL avec 22 buts en 19 matches avec l'équipe U19 de Nuremberg.

À suivre aussi : Kenan Yildiz (17 ans, Bayern Munich), Efe Arda Koyuncu (16 ans, Istanbul Basaksehir)

Groupe D

Danemark : Zidan Sertdemir (17 ans, Bayer Leverkusen)

Recruté pour 2,5 millions d'euros par le Bayer Leverkusen l'été dernier en provenance de Nordsjaelland, le polyvalent milieu relayeur danois confirme son talent en U19 avec les Pillendreher. Déjà apparu 3 fois en Bundesliga et reconnu depuis deux bonnes saisons comme un élément d'avenir, il a déjà connu des capes (2) en sélection U19. C'est donc dans le costume de patron et de joueur expérimenté (par rapport aux autres éléments de son équipe) qu'il devra guider le Danemark dans la compétition.

À suivre aussi : Julius Beck (17 ans, Spezia) ou encore Theo Sander (17 ans, Aalborg)

Portugal : Dario Essugo (17 ans, Sporting CP)

Entré avec le maillot du Sporting CP sur un terrain de Liga Bwin en mars 2021 à 16 ans et 6 jours, Dario Essugo est un phénomène de précocité. Bien qu'utilisée deux fois en équipe première cette saison et laissée en réserve, la sentinelle déjà surclassée en U18 et U19 apportera de la maturité à sa formation. Dans les plans de Ruben Amorim et de son club pour l'avenir, il va pouvoir s'affirmer dans cette compétition pour gagner un peu plus en expérience.

À suivre aussi : Rodrigo Ribeiro (17 ans, Sporting CP) ou encore Diogo Monteiro (17 ans, Servette)

Écosse : Rory Wilson (16 ans, Rangers)

Né en 2006, Rory Wilson alterne entre les équipes U17 et U19 des Glasgow Rangers. Surclassé et impliqué sur 8 buts en 8 capes avec la Tartan Army, le buteur devra se montrer réaliste dans un groupe relevé. Son avenir ne s'écrira cependant pas en Écosse puisque de nombreux clubs vont se battre pour le recruter et Aston Villa, où officie Steven Gerrard, l'ancien coach des Rangers, est en tête de liste. Cette compétition ressemblera à un entretien d'embauche pour lui.

À suivre aussi : Bailey Rice (15 ans, Motherwell) ou encore Dylan Reid (17 ans, St. Mirren)

Suède : Jardell Kanga (16 ans, Bayer Leverkusen)

Formé au très bon club de Brommapojkarna (D2 suédoise), qui a sorti des joueurs comme Albin Ekdal, Dejan Kulusevski ou encore John Guidetti, Jardell Kanga veut marcher dans les pas de ceux qui ont porté la sélection suédoise. Recruté en janvier dernier moyennant 500 000 euros, il a déjà été promu au niveau U19 et s'affirme comme un élément d'avenir. En sélection, c'est plutôt intéressant aussi avec 3 buts et 1 offrande en 9 matches pour l'attaquant polyvalent.

À suivre aussi : Montader Madjed (17 ans, Varbergs BoIS) ou encore Kazper Karlsson (Halmstads)