Axel Disasi, bien plus qu’un soldat pour Chelsea

Chelsea va mieux depuis la fin du mois de septembre. Après un début de saison délicat, qui voyait et qui voit toujours les Blues décimés par les blessures, l’équipe de Mauricio Pochettino relève la tête de l’eau. Une victoire, d’abord, à la maison en Carabao Cup face à Brighton (1-0), une autre, à Craven Cottage en Premier League contre Fulham (0-2) et la dernière, éclatante, sur la pelouse de Burnley (1-4) samedi dernier. Des succès qui font du bien et qui possèdent un point commun : la présence d’Axel Disasi en défense centrale.

Si l’ancien joueur de l’AS Monaco n’est évidemment pas la seule raison de la bonne dynamique des Blues, il fait parti des éléments les plus réguliers depuis son arrivée cet été pour 45 millions d’euros. De quoi mériter une nouvelle sélection en équipe de France pour remplacer Jules Koundé, forfait pour la 2e trêve internationale de la saison. En défense, Axel Disasi fait le job. À tel point qu’il a participé à 100% des matchs de son équipe : 8/8 en Premier League, 2/2 en Carabao Cup. L’ex-monégasque apporte une sérénité et une certaine fiabilité au sein d’une arrière-garde londonienne fragilisée par les blessures de Wesley Fofana, Benoît Badiashile, Trevoh Chalobah, Ben Chilwell ou encore Reece James, bientôt de retour à droite. Mais le natif du Val-d’Oise ne lâchera pas sa place facilement.

Axel Disasi marque des points, et son territoire

«Je comprends. Ils veulent que nous gagnions chaque match parce que nous sommes Chelsea, nous sommes ambitieux. Nous devons gagner chaque match donc je comprends. Je peux simplement dire de continuer ensemble et je pense qu’à l’avenir, ce sera le cas. J’essaie juste de faire de mon mieux pour l’équipe. Je me sens de mieux en mieux sur le terrain», expliquait Axel Disasi, lucide, après les sifflets des fans de Chelsea suite au nul face à Bournemouth (0-0). Leader, le défenseur de 25 ans sait l’être, lui qui portait le brassard à l’AS Monaco. Mais les actes font plus de bruit, et l’international français s’est installé dans la charnière des Blues.

Positionné aux côtés de Thiago Silva, Axel Disasi s’occupe d’apporter sa présence physique pendant que le Brésilien préfère anticiper les offensives adverses. Mais le vice-champion du monde est également capable de casser des lignes, par la passe ou par ses projections, utile quand on est Chelsea et qu’on possède le 2e temps de possession le plus long d’Angleterre. C’est d’ailleurs pour sa polyvalence et sa qualité de pied que Laurence Stewart - ancien directeur technique de l’ASM - a décidé de miser sur Axel Disasi cet été en faisant débourser aux Blues pas moins de 45 millions d’euros. Un recrutement qui a fait jaser, en France principalement, pas en Angleterre, où le niveau du défenseur droitier est en train de mettre tout le monde d’accord, lui qui avait déjà conquis le cœur des supporters après son but contre Liverpool dès la 1ère journée de Premier League. Mais jusqu’à quand ?

La défense des Blues bientôt remaniée ?

Si Axel Disasi réalise des débuts plus que prometteurs, il faut tout de même relever le fait qu’il profite parfaitement des blessures de ses compères. Wesley Fofana, acheté pour 80 millions d’euros en 2022, représente - lorsqu’il n’est pas blessé - l’avenir de la défense londonienne. L’ancien joueur de Leicester avait été très bon la saison dernière avant d’être une nouvelle fois écarté des pelouses, et ce pour toute la campagne 2023-2024. Trevoh Chalobah est lui aussi gêné par des pépins physiques qui ont obligé Chelsea à le garder cet été, malgré les offres. Il ne fait pas vraiment parti des plans du club. Benoît Badiashile, si. Et il va revenir prochainement. Le grand gaucher s’était distingué, en bien, dans le marasme londonien l’an dernier, avant de se blesser et de rater la pré-saison. Axel Disasi le connaît à la perfection puisqu’il formait avec Badiashile la charnière centrale de l’AS Monaco fut un temps.

«Sur le terrain, vous avez déjà vu, nous nous sentons bien ensemble et ça marche. Je pense que lui et moi nous complétons très bien. Je suis peut-être plus un joueur de duel alors qu’il aime recevoir le ballon et lancer des attaques», précisait Disasi, interrogé par Sky Sports, en compagnie de son coéquipier. «Ouais exactement ça, on se complète. Et en se mettant ensemble, on a appris à réagir différemment. Axel, c’est quelqu’un de très stable, qui aime les duels. Il est bon pour recevoir le ballon, mais c’est pas parce qu’il le fait moins (se projeter) qu’il est pas bon dans ça», détaille Badiashile, qui pourrait faire son retour après la trêve internationale en permettant à Thiago Silva de souffler. Ce qui est sûr, c’est que Mauricio Pochettino va devoir se creuser la tête pour établir sa défense. Reece James va reprendre son flanc droit, même si Malo Gusto (appelé en EDF) et Marc Cucurella ont rendu de bons services. Le domino principal se nomme Levi Colwill, impeccable sur le couloir gauche en l’absence prolongée de Ben Chilwell. Le défenseur central anglaise libère donc une place dans l’axe, qu’occupe Axel Disasi aux côtés de Thiago Silva. Benoît Badiashile devra sans doute faire ses preuves pour faire souffler le Brésilien (39 ans), mais à l’instant T, difficile de voir l’ancien rémois hors du XI de l’entraîneur argentin.