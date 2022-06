La Juventus toujours confiante pour Paul Pogba

Selon Sky Sport Italia, la Juventus serait toujours en train d’avancer pour faire revenir le milieu de terrain français Paul Pogba à Turin. L’ancien milieu de Manchester United qui est actuellement libre, aurait décidé de retourner à la Juve, où il avait déjà évolué entre 2012 et 2016. Les deux parties travailleraient activement pour finaliser un accord le plus rapidement possible.

Le Français de 29 ans qui est également pisté par le PSG et le Real Madrid a déjà disputé 178 matches avec les Bianconeri, inscrit 34 buts et délivré 40 passes décisives. L’international tricolore a vécu une saison un peu compliquée à United avec notamment plusieurs blessures, il a joué seulement 27 matches avec les Red Devils cette année, inscrit un but et délivré neuf passes décisives.