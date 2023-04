Barça : l’annonce forte de Jordi Alba sur son avenir

Relégué sur le banc par la sensation Alejandro Baldé cette saison, Jordi Alba ne traîne pas son spleen pour autant. Exemplaire par son comportement et lucide sur sa perte de vitesse depuis plusieurs mois, le latéral de 34 ans se réjouit du rôle d’éclaireur qu’il endosse désormais auprès de son benjamin. S’il sera libre de tout contrat dans un an, l’ancien international espagnol n’a pas pour autant l’ambition de quitter la Catalogne. Dans un entretien accordé à The Athletic, Alba a révélé son souhait de poursuivre dans le club de sa vie encore quelques années.

La suite après cette publicité

«J’essaie d’aider Baldé dans tout ce que je peux, lui apprendre les notions du positionnement que requiert notre poste. Je suis dans l’équipe première depuis bien longtemps. C’est important que les jeunes écoutent et essaient d’apprendre de ceux qui ont plus d’expérience, souligne le champion d’Europe 2012, qui se sent encore en mesure d’apporter une plus-value à l’effectif. Je ressens le soutien des supporters. J’ai la confiance de l’entraîneur et de mes coéquipiers, ce qui est le plus important. J’espère que ça continuera comme ça jusqu’à mon dernier jour au Barça, qu’ils se souviennent de moi comme d’un bon joueur et d’une grande personne. Le Barça m’a tout donné. Je veux toujours tout gagner, et c’est ma mentalité à chaque fois que je commence une nouvelle saison au club. Et ce sera comme ça l’année prochaine.»

À lire

FC Barcelone : Alejandro Balde, la révélation qui a envoyé Jordi Alba sur le banc