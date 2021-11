Ballon d'Or 2021 : la réaction de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Attendu pour être sur le podium et parmi les favoris de cette édition 2021 du Ballon d'Or, Karim Benzema (33 ans) a finalement dû se contenter de la 4ème place, Jorginho ayant été préféré sur le podium par les journalistes ayant la responsabilité de voter. L'absence du buteur du Real Madrid est d'ailleurs loin d'être passée inaperçue. L'international français a lui préféré rester sobre, ou presque.

« Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je joue au football pour vous, et le show continue », a ainsi écrit KB9 sur son compte Twitter ce lundi. L'ancien joueur de l'OL en a aussi profité pour relayer des messages de ses coéquipiers en club, mais surtout une phrase qui n'est pas anodine : « je joue pour les gens qui connaissent le football ». Comme un tacle à ses détracteurs et à ce classement final du Ballon d'Or 2021 ?

Thanks to everyone who support me I play football for you and the show must go on ❤️⚔️🔥#HalaMadrid #Nueve #Alhamdulillah pic.twitter.com/6w62ehPpuW