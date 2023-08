Premier League : Chelsea s’incline sur la pelouse de West Ham

La suite après cette publicité

Pour le compte de la deuxième journée de Premier League, le Chelsea de Mauricio Pochettino se déplaçait au Stade Olympique de Londres pour y affronter le West Ham de David Moyes dans un derby de la capitale anglaise. Les Blues, tenus en échec à domicile face à Manchester United la semaine passée, avaient l’occasion d’aller chercher leur première victoire en championnat face à des Hammers, qui n’étaient revenus de Bournemouth qu’avec le point du score de parité.

Les locaux mettaient rapidement la pression à leur adversaire de l’après-midi avec l’ouverture du score signée Nayef Aguerd, sur un corner de leur dernière recrue estivale, James Ward-Prowse (1-0, 7e). Dans la foulée, le CFC croyait obtenir un penalty par l’intermédiaire de Nicholas Jackson, fauché par Alphonse Areola, mais la VAR décelait une position illicite au départ de l’action (8e). Les hommes en bleu s’installaient ensuite dans la moitié de terrain adverse, avant de concrétiser cette domination avec l’égalisation de Carney Chukwuemeka (1-1, 28e).

Aguerd buteur… puis expulsé

Sur une faute commise par Thomas Soucek sur Raheem Sterling, Enzo Fernandez voyait son penalty stoppé par Alphonse Areola à gauche de ses buts (42e). Et après avoir perdu son premier buteur à la fin de la première période, la formation de Pochettino encaissait un deuxième but au retour des vestiaires par l’intermédiaire de Michail Antonio, sur une deuxième assist de Ward-Prowse pour sa première sous le maillot grenat et bleu ciel (2-1, 53e). Néanmoins, Aguerd écopait d’un deuxième jaune, synonyme d’expulsion après l’heure de jeu (67e).

Mais alors que les Blues continuaient de mettre la pression sur l’arrière-garde adverse pendant plus d’un quart d’heure pour revenir à égalité, l’ancien Lyonnais Emerson obtenait un penalty à la fin du temps additionnel pour permettre à Lucas Paqueta de faire le break dans cette rencontre et offrir les trois points aux siens (3-1, 90+5e). Première victoire pour West Ham, qui reste invaincu en championnat, tandis que Chelsea continue de courir après son premier succès…