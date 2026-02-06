Luis Enrique ne laisse pas Manchester United indifférent

Luis Enrique est d’ores et déjà une légende au PSG. Celui qui a ramené la première Ligue des Champions de l’histoire du club est encore sous contrat jusqu’en 2027 dans la capitale. Il semble heureux en France et envisage la suite à long terme. Des discussions ont déjà démarré pour le faire prolonger jusqu’en 2029 avec une option d’une saison.

La suite après cette publicité

Il faut bien cela pour se prémunir d’éventuelles attaques de la part d’autres formations européennes. On sait que le FC Barcelone aimerait le faire revenir un jour mais les Catalans ne sont pas les seuls. D’après la Cadena Ser, Manchester United est séduit par l’Asturien. Depuis le départ d’Alex Ferguson en 2013, le club anglais peine à offrir de la continuité à ses entraîneurs. C’est désormais Michael Carrick qui assure l’intérim jusqu’à la fin de la saison après le départ de Ruben Amorim.