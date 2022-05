PSG : les adieux émouvants d'Angel Di Maria

La suite après cette publicité

Il était l'autre star de la soirée. Certes la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025 a un peu vampirisé les événements hier soir au Parc des Princes mais le public et le club de la capitale n'ont pas non plus oublié d'offrir une magnifique sortie à Angel Di Maria (34 ans), dont le contrat, se terminant le 30 juin prochain, ne sera pas renouvelé. Face à Metz, il s'agissait de sa dernière, non sans une certaine émotion.

Les supporters ont déjà hurlé son nom à l'annonce des compositions, ravis de le voir titulaire. Déjà meilleur passeur de l'histoire du PSG avec 111 passes décisives, le gaucher argentin en a ajouté une dernière à son compteur sur le premier but de Kylian Mbappé. Il s'est même offert un 92e but sous les couleurs rouge et bleu, en pleurs, peu de temps avant de sortir sous une standing ovation et une haie d'honneur formée par ses coéquipiers.

Standing ovation et haie d'honneur pour Di Maria #PSGFCM pic.twitter.com/nTw4xBAV3A — Maxime Barbaud (@MBarbaud) May 21, 2022

L'émotion de Di Maria

«Je ressens beaucoup de choses. Les principales ce sont les émotions, les sept années passées ici, sept années de victoires, de titres. J'ai tout donné pour ce club en essayant de gagner le maximum de titres possible. Je crois que je l'ai démontré. J'ai prouvé ce que je valais», assurait l'homme aux 18 trophées avec le PSG face aux médias après la rencontre. Il a également eu un mot pour les supporters, chez qui il occupait une place particulière.

«C'est difficile de gagner l'affection des ultras, c'est très difficile même mais je l'ai gagné de belle manière, en travaillant, et en étant le meilleur possible. On l'a fait la dernière fois contre Dortmund (en 8e de C1 en mars 2020, ndlr) et gagner le respect de ces supporters, ça vaut plus que tout.» En sept saisons au PSG, Di Maria aura marqué le club de son empreinte. Il peut partir la tête haute et pleine de souvenirs.