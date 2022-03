Italie : Roberto Mancini sort du silence après l'élimination

La suite après cette publicité

Le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini est sorti du silence ce samedi après l’élimination de la Squadra Azzura lors des barrages de Coupe du Monde 2022 face à la Macédoine du Nord jeudi (0-1). Sur son compte Instagram, l’Italien de 57 ans a publié un message dans lequel il exprime son ressenti suite à l’élimination de son équipe et dans lequel il explique prendre le temps de réfléchir pour la suite de son aventure.

«Le football peut parfois être une métaphore impitoyable de la vie. L'été dernier, nous étions au sommet de l'Europe après avoir réalisé l'un des plus beaux exploits de l'histoire de l'équipe nationale. Il y a quelques heures, nous nous sommes réveillés dans l’un des moments les plus dramatiques. Nous sommes passés d'une joie totale à une déception frustrante. C'est vraiment difficile à accepter, mais accepter les défaites dans la vie fait aussi partie d'un chemin sain d'épanouissement humain et sportif. Prenons le temps de réfléchir et de bien comprendre. Le seul bon geste maintenant est de relever la tête et de travailler pour l'avenir», a écrit Mancini avant de remercier les supporters italiens présent au stade Renzo Barbera de Palerme jeudi.