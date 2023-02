Manchester City : le montant de la clause libératoire d’Erling Haaland serait inférieur à 200 M€

La suite après cette publicité

L’histoire avait pourtant bien commencé. Encensé pour avoir réussi à recruter Erling Haaland contre seulement 50 M€, Manchester City semblait avoir enfin enrôlé la pièce manquante à son puzzle. Souvent dominateurs, les Cityzens manquaient d’un serial buteur depuis le départ de Sergio Agüero.

Avec Haaland, le problème paraissait réglé. Auteur de 31 buts et de 3 passes décisives en 28 matches, toutes compétitions confondues, le Norvégien a réalisé un départ canon sous ses nouvelles couleurs. Et puis les ennuis judiciaires de City avec la Premier League sont passés par là. Depuis que l’instance dirigeante du championnat anglais a accusé les Mancuniens d’avoir commis plus de 100 infractions à son règlement financier, le cas Haaland fait parler.

Haaland scruté de près en Espagne

En clair, si Manchester City venait à être durement sanctionné, le clan du Scandinave envisagerait très sérieusement de quitter le navire. Une information qui n’est bien évidemment pas passée inaperçue de l’autre côté des Pyrénées. Certains médias ont même indiqué qu’Haaland aurait demandé à ses conseillers de modifier la fameuse clause de 200 M€ activable en 2024.

Et ce jeudi, nouveau rebondissement. AS confirme que le Cyborg se pose des questions sur son avenir et que les Skyblues ont de quoi s’inquiéter. Mais le quotidien affirme que le montant de la clause libératoire ne serait finalement pas de 200 M€. Selon AS, ce montant serait plutôt proche des 150 M€. Une petite ristourne de 50 M€ non négligeable.