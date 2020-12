Indice UEFA : le PSG et le LOSC maintiennent la France en vie

Les semaines se suivent et pour une fois elles ne se ressemblent pas pour les clubs français... enfin pour certains. Nice, qui a encore perdu à domicile face au Bayer Leverkusen (2-3), et Rennes, défait à Krasnodar (1-0) le 11e du championnat russe, ont déçu une fois de plus et plombent encore un peu plus l'indice UEFA de la France d'autant qu'ils n'ont plus qu'un seul match à jouer avant de dire adieu à l'Europe...

Mais il y a quand même du mieux. L'OM a conjuré le sort et a mis un terme à sa terrible série de 13 défaites consécutives en battant l'Olympiakos 2-1 à l'Orange Vélodrome. Et que dire du succès du PSG, arraché au forceps et à l'expérience à Old Trafford face à une équipe de Manchester United qui a raté plusieurs fois le coche. Le LOSC, de son côté, est toujours invaincu et a dominé le Sparta Prague 2-1 au stade Pierre Mauroy. Fort heureusement pour la France, les deux derniers nommés ont répondu présents.

Si le LOSC est déjà qualifié, le PSG s'est remis la tête à l'endroit à Manchester et a désormais son destin entre les mains. Une victoire face à Istanbul BB la semaine prochaine au Parc des Princes et c'est la qualification et la première place assurée. De quoi ramener des points précieux de bonus à la France (4 points, soit l'équivalent de deux victoires). Paris et Lille sont encore en vie et fort heureusement pour la France car le Portugal (qui a vu le FC Porto se qualifier en 8e C1, de même que Benfica et Braga en C3) creuse l'écart devant et cela pourrait rapidement devenir problématique dès la saison prochaine et mettre en danger la cinquième place au classement de l'indice...

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2020/21 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 04/12/20 :

Angleterre 13.071 (7/7)

Espagne 11.357 (7/7)

Allemagne 10.642 (6/7)

Italie 10.428 (7/7)

Portugal 7.400 (3/5)

Pays-Bas 6.400 (4/5)

Ecosse 6.250 (2/4)

Israël 6.000 (2/4)

Autriche 5.700 (4/5)

10. France 5.583 (5/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2015 et 2020) :