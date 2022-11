EdF : Kylian Mbappé a songé arrêter la sélection

La suite après cette publicité

Dans une interview accordée au média Sports Illustrated, Kylian Mbappé révèle avoir songé à arrêter son aventure avec l'équipe de France suite aux insultes racistes dont il a été victime après son pénalty manqué face à la Suisse en huitième de finale du dernier Euro, scellant notamment l'élimination des Bleus de la compétition.

« J’ai dit: "Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais pas jouer. Mais après, j’ai pris le temps de la réflexion avec toutes les personnes qui jouent avec moi et m’encouragent. Et je pense que ce n’est pas un bon message d’abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour beaucoup de monde. Je n’ai pas lâché l’équipe nationale parce que c’est un message à la jeune génération de dire: 'On est plus fort que ça' », explique l'attaquant du Paris Saint-Germain. À quelques jours du début de la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), espérons que les tensions avec la Fédération soient apaisées et que l'attaquant parvienne à faire taire ses détracteurs.