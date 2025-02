Real Madrid : les comparaisons entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo fusent dans tous les sens !

C’était son grand soir. Avec son triplé face à Manchester City, Kylian Mbappé a marqué les esprits. Alors que c’est pour ce type de rencontre que Florentino Pérez a tant insisté pour faire venir le Bondynois à Madrid, ce dernier n’a pas déçu le patron du Real Madrid ni les millions de fans madrilènes à travers le monde. Forcément, dans les médias madrilènes, c’est son visage qui est placardé partout, sur les unes de journaux, des sites internet ou des émissions télé et radio. Une petite consécration pour l’ancien du PSG, qui est sur une excellente dynamique depuis le début de l’année 2025.

Mais surtout, de l’autre côté des Pyrénées, on retrouve de plus en plus de comparaisons avec Cristiano Ronaldo, légende de la Casa Blanca et idole de Kylian Mbappé. Dès la fin de la rencontre, Carlo Ancelotti a été interrogé sur la possibilité de voir le Français faire mieux que le Lusitanien. « Mbappé a beaucoup de qualité et peut égaler celle de Cristiano, oui, mais Cristiano a laissé la barre très haute », a ainsi répondu l’Italien.

Vinicius dans l’oubli ?

Dans les médias, on s’enflamme clairement. « Mbappé est déjà Cristiano », titre le quotidien AS. « Mbappé a commencé son aventure à Madrid de la même manière que Cristiano Ronaldo », rajoute le média, qui indique qu’en neuf saisons à Madrid, le Portugais a dépassé les 50 buts TCC à six reprises, et que le Français est bien parti pour en faire de même. « Vinicius est très bon, mais Mbappé a l’aura des élus. Cristiano l’avait et maintenant Mbappé aussi. C’est un joueur tridimensionnel : étant à son prime, rien ne peut l’arrêter », a de son côté lancé le célèbre éditorialiste pro-Madrid Tomas Roncero sur la Cadena SER. Autant dire que les quelques critiques du début de saison semblent bien loin maintenant…

« Cristiano était unique, mais avec le niveau de Mbappé, j’ai le sentiment que le Real Madrid a une arme létale. Je ne l’ai pas tellement eu avec Vinicius ce sentiment, mais avec le Français ça dépasse clairement celui que j’ai eu avec d’autres joueurs du Real Madrid après le départ de Cristiano », a indiqué le journaliste Dani Garrido sur la Cadena SER. Autant dire qu’en plus de pouvoir prétendre s’asseoir à la table de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé a aussi mis fin au débat entre lui et Vinicius Jr pour savoir qui est le leader offensif de ce Real Madrid…