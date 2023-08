Premier League : Brighton s’incline contre West Ham

La troisième journée de Premier League se poursuivait ce samedi en Angleterre. Après un multiplex riche en buts et en événements, la rencontre entre West Ham et Brighton promettait d’être animée. Et sur la pelouse des Seagulls, aucune des deux équipes n’avaient comme objectif de perdre après deux débuts de saison de qualité pour deux équipes amenées à se battre pour les places européennes.

Et dès les premiers instants de la rencontre, les Hammers ont pris l’avantage grâce à la recrue James Ward-Prowse (1-0, 19e). Après une première période animée, les Londoniens ont doublé la mise grâce à Jarrod Bowen (2-0, 58e). Cinq minutes plus tard, Michail Antonio a entériné la victoire des siens (3-0, 63e) alors que Pascal Gross a réduit l’écart en fin de rencontre (3-1, 81e). Avec ce succès, West Ham reste invaincu alors que le club du sud de l’Angleterre concède sa première défaite de sa saison.