LdC : la statistique qui inquiète le PSG avant Arsenal

Le PSG est désormais fixé sur son sort : pour pouvoir accéder à la finale de la Ligue des Champions, les Parisiens devront désormais se défaire d’Arsenal, tombeur du Real Madrid ce mercredi soir. (2-1 ; 5-1 scores cumulés). Avant ce duel bouillant, difficile de faire un pronostic, tant les deux équipes affichent des performances solides ces dernières semaines. Seul élément permettant de dégager un favori : le bilan des confrontations entre les deux écuries, nettement à l’avantage des Gunners.

Au cours de leur histoire, les Franciliens et les Londoniens se sont croisés à cinq reprises. Mais depuis 1994, date de leurs premières rencontres en demi-finale de la Coupe des coupes, remportée par les Anglais qui s’étaient imposés 1-0 à l’aller et avaient accroché le match nul 1-1 au retour, Paris attend toujours son premier succès. Les deux clubs s’étaient de nouveau rencontrés en 2016, en phase de poules de C1, ce qui avait abouti à deux matchs nuls 1-1 et 2-2. Enfin, dernière opposition entre le PSG et Arsenal : cette saison, durant la phase de ligue. Et cette fois-ci, les Rouges et Bleus s’étaient inclinés 2-0 à l’Emirates Stadium. Si l’équipe de Luis Enrique a bien évolué depuis, elle doit certainement garder ce mauvais résultat comme un avertissement.