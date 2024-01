PSG - Toulouse FC : le chef d’œuvre tant attendue de Kylian Mbappé

Fini les vacances, retour au turbin. Le Paris Saint-Germain et le Toulouse FC revenaient de congés, un peu plus tôt que leurs collègues de Ligue 1. En effet, les deux équipes croisaient le fer ce mercredi soir sur la pelouse - officiellement neutre - du Parc des Princes dans le cadre du Trophée des Champions, opposant les derniers vainqueurs du championnat et de la coupe. Pour cette première affiche de l’année 2024, Luis Enrique a décidé de reconduire une composition en 4-3-3 assez classique avec une défense à quatre composée de Lucas Hernandez, Marquinhos, Milan Skriniar et Achraf Hakimi pour venir en aide à Gianluigi Donnarumma. Dans l’axe, l’entraîneur espagnol a opté pour le trident Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Lee Kang-in. Mais le plus intéressant était la confirmation de Kylian Mbappé au poste de numéro 9, avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola en soutiens offensifs : «Il est revenu très motivé, comme d’habitude. Il a faim, il sait que la deuxième partie de saison est très importante», s’est réjoui Ousmane Dembélé en zone mixte.

Dans un stade acquis à la cause parisienne, le capitaine des Bleus a guidé son équipe vers la victoire (2-0), bien accompagné par ses comparses offensifs. Pourtant Kylian Mbappé n’était que l’ombre de lui-même avant les vacances de Noël dans cette position de buteur en pointe et avait logiquement ramassé de nombreuses critiques. Mais Luis Enrique ne voulait pas changer d’avis et continuait de reconduire la pépite de Bondy à cette position en justifiant son choix répété en ces termes : «Kylian joue où il décide. Il a une liberté totale de jouer à l’intérieur, plus sur le côté. S’il est plus à l’extérieur, à nous d’équilibrer nos positions. La différence est de savoir qui va suivre Kylian», avait alors déclaré le tacticien natif de Gijon avant la dernière rencontre de 2023, face au FC Metz. Contre Toulouse, Kylian Mbappé a tout simplement été irréprochable dans le jeu et l’attitude.

Mbappé fait le show !

Alors que son contrat prendra fin dans 6 mois, Kylian Mbappé a profité de cette première rencontre d’une année, une nouvelle fois décisive pour la suite de sa carrière, pour faire passer un message. Peu importe son positionnement, sur le pré, l’international français est prêt à avoir un impact dans le collectif de son équipe. L’ancienne pépite de Monaco a terminé avec 90% de passes réussies, remportant également sept duels sur dix : «Quand j’en parle avec lui, il me dit qu’un bon joueur peut jouer à plusieurs postes. Je pense être un bon joueur. Aujourd’hui je joue dans l’axe mais ce qui est bien, c’est que peu importe le poste où je joue, il adepte aux fonctions des qualités du joueur, ce qui fait que nous ne sommes jamais dépaysés. Que je joue dans l’axe, que je joue à gauche ou à droite, je vais jouer et je ne pense avoir des problèmes à être performant», a expliqué Kyk’s en zone mixte. Performer c’est bien, s’adapter au système c’est encore mieux…

Auteur du deuxième but parisien, qui a scellé le sort de la rencontre, Mbappé a également rassuré tout le monde en demandant au Parc des Princes de se lever, en souriant sur chaque belle occasion de son équipe. Mieux encore il a réalisé de très solides et utiles gestes techniques pour jouer rapidement et proprement vers l’avant avec ses coéquipiers comme Ousmane Dembélé. Une attitude irréprochable pour celui que l’on a accusé de bouder avant Noël : «C’est normal. C’est un coach qui est arrivé avec des idées claires, mais aussi beaucoup d’idées. Ça prend du temps mais je pense qu’on commence à voir des choses intéressantes. Je ne sais pas ce que ça donne de dehors. C’est plus structuré, on le voit au niveau de l’animation offensive, des schémas. Il y a des choses qui se dessinent», a alors précisé le numéro 7 parisien en zone mixte après le match. En tout cas, Mbappé en pointe, ce fut un succès que les observateurs attendaient !