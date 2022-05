Le FC Barcelone va faire une offre pour Kalidou Koulibaly

La suite après cette publicité

Le mercato bat déjà son plein, alors même que la saison n'est pas encore terminée. Le FC Barcelone sait déjà une chose essentielle. Il a assuré sa place en Ligue des Champions la saison prochaine et touchera donc les millions d'euros qui vont avec. Cela ne fera pas de mal à ses finances, franchement exiguës, et pourra permettre d'être plus compétitif sur le mercato.

Il n'y a pas que le dossier de l'attaquant qui est brûlant en Catalogne. Certes, Robert Lewandowski se rapproche puisqu'il veut venir et refusera toutes propositions de prolongation du Bayern Munich, mais c'est encore loin d'être fait. Et puis, il y a le chantier de la défense centrale. Guère convaincu par Eric Garcia et avec un Piqué vieillissant, Xavi voudrait apporter un peu de sang neuf, d'autant que Lenglet et Umtiti sont transférables.

Koulibaly est à vendre

Jules Koundé est une cible de longue date, mais il coûte bien trop cher pour le Barça, entre 70 et 80 M€. Il s'agit alors de se mettre sur des pistes plus abordables, comme Kalidou Koulibaly. Selon Sky Sport Italia, la direction blaugrana s'apprête dans les prochains jours à faire une offre à Naples pour enrôler le Sénégalais. Ce dernier possède un avantage, il arrive en fin de contrat en 2023 et quittera son club cet été après 9 saisons.

Une page se tourne pour le champion d'Afrique 2022. Les Partenopei refusent de le laisser libre dans un an et préfèrent le vendre dès maintenant. D'après le média italien, Aurelio De Laurentiis demandera entre 25 et 30 M€ pour celui qu'il avait recruté à Genk contre 7,5 M€. Une somme bien plus abordable pour le FC Barcelone et pour un joueur d'expérience, même s'il devra tout de même lutter un peu pour trouver les fonds nécessaires et face à la concurrence.