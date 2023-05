Le onze des joueurs français libres cet été

Gardien : Maxime Dupé, dans la force de l’âge

De retour en Ligue 1 avec Toulouse cette saison, plus de 1 000 jours après son dernier match disputé avec Nantes, Maxime Dupé s’est greffé à la liste des gardiens fiables de notre championnat. Si le TFC a déjà acté son maintien à 5 journées de la fin du championnat, le champion du monde U20 de la génération Pogba n’est pas étranger à cette réussite. Bien qu’il ait confié se "plaire" dans la Haute-Garonne en février, le portier de 30 ans n’a toujours pas rempilé, à l’image d’autres cadres toulousains comme Branco van den Boomen, Stijn Spierings ou Brecht Dejaegere.

Défense : cocktail de jeunesse et d’expérience

Dans les couloirs, Sébastien Corchia (32 ans) et Jean-Kévin Duverne (25 ans) devraient quitter deux clubs de l’Ouest : Nantes et Brest. Le premier, arrivé il y a trois saisons sur les bords de l’Erdre, a vu son statut de titulaire s’étioler au profit de Fabien Centonze ces derniers mois. Pour autant, l’ancien international français semble encore en mesure d’apporter son expérience à un club de Ligue 1. Le second, indiscutable sous les ordres de Michel Der Zakarian, puis d’Éric Roy, semble avoir franchi un nouveau cap cette saison. Malléable tactiquement, il pourrait apporter sa polyvalence à des clubs plus huppés, et nourrir d’autres ambitions que de jouer le maintien en Ligue 1.

En proie à des problèmes physiques de plus en plus récurrents (16 matches manqués cette saison), Adil Rami n’a toujours pas communiqué sur ce qu’il fera en juin. Un an après avoir rempli le contrat du maintien en Ligue 1 avec Troyes, le défenseur de 37 ans semble sur la pente glissante mais pourrait encore apporter son expérience à un vestiaire. Evan Ndicka sera lui, l’une des belles affaires à réaliser de cette sélection. Recruté en 2018 en provenance d’Auxerre, le défenseur de 23 ans a gravi les échelons avec l’Eintracht Francfort, au point d’être aujourd’hui un indéboulonnable du onze d’Oliver Glasner. Valeur sûre à son poste en Allemagne, l’ancien international espoir français (1 sélection) a vu son nom être associé à l’OM, Rennes, la Juventus Turin ou encore le FC Barcelone ces derniers mois.

Milieux : une association à 111 sélections

De retour sur les terrains début avril, huit mois après avoir contracté une blessure aux ischio-jambiers, N’Golo Kanté (32 ans) semble avoir retrouvé le feu sacré. Brillant face à Liverpool début avril où il avait donné la sensation de voler comme lors de ses plus belles heures, l’international tricolore pourrait bien animer le mercato. Si Chelsea n’a jamais change de ligne de conduite et entend conserver son champion du monde, un intérêt du Barça refait surface depuis plusieurs semaines dans la presse espagnole. Affaire à suivre.

À 28 ans, Adrien Rabiot arrive à un virage important de sa carrière. Titulaire aussi bien en club qu’en sélection, le Français devrait avoir l’embarras du choix au terme de son contrat en juin. Si la Juventus n’a jamais caché sa volonté de conserver l’international français, elle devra toutefois faire face à une concurrence féroce sur le dossier. Depuis plusieurs mois, des bruits de couloir évoquant un retour au PSG font écho. S’il aura lui plus l’embarras que le choix en raison de son âge (32 ans), Yann M’Vila pourrait constituer une belle affaire, notamment pour certains clubs de Ligue 1. L’ancien international français (22 sélections), titulaire sous les ordres de Michel puis de José Anigo à l’Olympiakos, a retrouvé de la continuité dans ses performances en Grèce et arrive en fin de contrat.

Attaquants : Marcus Thuram, l’affaire en or

C’est d’ores et déjà acté pour Marcus Thuram. Recruté en provenance de Guingamp en 2019, l’international français quittera bien le Borussia Mönchengladbach à l’issue de la saison. Chez les Poulains, le joueur formé à Sochaux aura cumulé les saisons de qualité, au point de devenir international français en novembre 2020 et d’endosser un rôle de joker de luxe lors de la Coupe du Monde 2022. Auteur de son exercice le plus prolifique cette saison en championnat (13 buts, 5 passes décisives), le polyvalent attaquant de 25 ans sera l’un des joueurs libres les plus convoités du marché cet été. L’hiver dernier déjà, l’aîné de la fratrie Thuram avait été associé à de grosses pointures européennes telles que le PSG, le Barça ou encore Chelsea.

Il est le joueur de cette sélection dont l’avenir est le plus certain. À l’image de Luka Modrić ou de Toni Kroos, Karim Benzema rempilera bien pour un an avec le Real Madrid - le club madrilène optant pour une politique au compte-gouttes avec ses trentenaires. S’il a été freiné par quelques pépins physiques ces derniers mois, qui restent pour le moins logiques vu son âge (35 ans), le Ballon d’Or 2022 est reparti sur des standards d’efficacité affolants depuis la reprise post-Coupe du Monde (20 buts, 5 passes décisives). Il a encore récemment prouvé que les rendez-vous européens de mars constituaient son habitat naturel. Moussa Dembélé devrait en revanche lui bien quitter son club. Recruté en 2018 en provenance du Celtic Glasgow, l’attaquant de l’OL connait sa deuxième saison la moins prolifique depuis son arrivée dans le Rhône (3 buts en 22 rencontres de Ligue 1). Titulaire en début de saison, le joueur formé au PSG a vu son statut s’atrophier sous les ordres de Laurent Blanc, qui ne l’a d’ailleurs plus utilisé depuis 4 rencontres.

Ils seront également libres en juin prochain : Steven Nzonzi (Al Rayyan), Anthony Modeste (Borussia Dortmund), Josuha Guilavogui (Wolfsburg), Mathieu Valbuena (Olympiakos), Samuel Grandsir (Le Havre), Bilal Boutobba (Niort), Ismaïl Aaneba (Sochaux), William Bianda (AS Roma), Yanis Cimignani (Ajaccio)