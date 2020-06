Mathieu Bodmer prend sa retraite à 37 ans

Après une carrière professionnelle riche et longue de vingt années, Mathieu Bodmer a décidé, à l'âge de 37 ans, de raccrocher les crampons, alors que son contrat avec l'Amiens SC expirera le 30 juin prochain. Le polyvalent milieu de terrain ayant également évolué en défense centrale nous a annoncé la nouvelle ce mardi lors d'un point presse informel auquel nous étions conviés. Sa dernière apparition sur les pelouses françaises, qu'il a arpentées tout au long de sa carrière, remonte ainsi au 15 janvier dernier, au Stade de la Licorne, face à Reims (1-1), en Ligue 1. Le natif d'Évreux ferme donc ce chapitre de sa vie sur une 19e place dans l'élite, qui devrait provoquer la (probable) relégation du club picard en Ligue 2 après l'arrêt de la saison 2019-2020 à cause du Covid-19.

Passé par le SM Caen, le LOSC, l'OL, le PSG mais aussi l'ASSE, l'OGC Nice et Guingamp avant une ultime expérience du côté d'Amiens donc, Mathieu Bodmer a remporté 5 trophées majeurs au total, dont deux titres de champion de France (2008 avec Lyon, 2013 avec Paris). Doté d'une vision du jeu au-dessus de la moyenne, le Tricolore comptabilise 418 matches de Ligue 1 et affiche un total de près de 500 apparitions (498, pour 45 buts et 32 passes décisives) dans le monde professionnel, qu'il quitte donc après l'avoir découvert à 17 ans, en 2000.