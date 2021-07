PSG : l'échange entre Joaquin Correa et Pablo Sarabia se précise !

Le Paris Saint-Germain réalise un mercato estival 2021 de très haut vol. Après avoir enrôlé trois des joueurs libres les plus courtisés (Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma) et le latéral marocain Achraf Hakimi, le club de la capitale n’en a pas terminé. Si le nom de Théo Hernandez a été cité pour renforcer le flanc gauche de la défense, celui de Joaquin Correa a également été annoncé pour étoffer le secteur offensif.

Âgé de 26 ans, le joueur de la Lazio (8 buts, 4 passes décisives en 28 matches) a récemment remporté la Copa América avec l’Argentine. Estimé à 40 M€ par le club italien, l’international albiceleste (9 sélections, 2 buts) a rapidement été au cœur de négociations visant à privilégier la piste d’un échange (+ compensation financière). Le Brésilien Rafinha, que Paris a recruté l’été dernier, a ainsi été le premier nom cité. Sans succès.

Leonardo aurait rassuré Correa

Auteur d’un Euro 2020 de très bonne facture (2 buts, 2 assists en 5 rencontres), un peu contre toute attente, Pablo Sarabia a finalement été choisi comme l’atout pouvant faire avancer les négociations. L’Espagnol plait à la Lazio et les dernières informations faisaient état d’une offre Sarabia plus un chèque compris entre 10 et 12 M€. Depuis, les choses ont évolué.

Le club romain veut toujours Sarabia, mais AS relaie une information de Sportitalia selon laquelle l’affaire pourrait finalement se faire contre un chèque de 18 M€ + l’ancien joueur de Séville. Lié à la Lazio jusqu’en 2024, Correa aurait d’ailleurs été rassuré par Leonardo sur la volonté de le faire venir en France, mais le quotidien espagnol ajoute que le directeur sportif parisien aurait demandé à l’Argentin d’être encore patient, car il souhaiterait d’abord finaliser une recrue offensive…