Le PSG va dégainer une offre pour Joaquín Correa

La suite après cette publicité

S'il y a un club qui aime bien faire son marché en Italie, c'est bel et bien le Paris Saint-Germain. Certes, Georginio Wijnaldum est arrivé libre en provenance de Liverpool mais la suite du mercato estival parisien a un accent italien, certainement grâce au travail du directeur sportif Leonardo qui aime beaucoup la Serie A. Alors que Gianluigi Donnarumma doit débarquer en provenance de l'AC Milan pour venir concurrencer Keylor Navas, Achraf Hakimi va lui arriver dans la capitale française pour occuper le flanc droit de la défense. Mais ce n'est pas tout.

Le transfert de l'international marocain quasiment bouclé, les dirigeants parisiens cherchent à se renforcer sur le plan offensif puisque le transfert définitif de Moise Kean, qui était prêté par Everton, est toujours en stand-by. Et en coulisses, le PSG semble creuser une piste qui mène à Rome, plus précisément du côté de la Lazio. Car selon les informations des médias transalpins comme Il Messaggero, les Parisiens visent l'Argentin Joaquín Correa !

Rafinha inclus dans la transaction ?

Auteur d'une très belle saison avec les Biancocelesti (11 buts, 6 passes décisives en 38 matches), l'attaquant de 26 ans a décroché une place en sélection pour disputer la Copa America (3 apparitions en 3 matches depuis le début de la compétition). Et il n'y a pas que Lionel Scaloni qui a vu ses performances en 2020-21 puisque le PSG a pris des renseignements, en sachant que Leonardo s'entend bien avec l'agent de Correa Alessandro Lucci. Et pour s'attacher les services de l'ancien joueur du Séville FC, le club de la capitale a tout prévu.

Il Messaggero affirme que le PSG travaille sur une offre à 25 millions d'euros, avec un joueur dans la transaction. Et celui-ci devrait être le milieu brésilien Rafinha. De quoi remonter la note ? De son côté, la Lazio attendrait environ 40M€ pour lâcher son numéro 11, encore sous contrat jusqu'en 2024, et habituellement, le président de la Lazio Claudio Lotito n'aime pas ce genre de transactions et préfère seulement de l'argent. Les négociations pourraient donc être plus compliquées que prévu.