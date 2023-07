L’incroyable hommage de Samuel Umtiti envers ses anciens coéquipiers à Lecce

Que d’émotions. Libéré de son contrat avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti est libre comme l’air. Après des dernières années compliquées avec le club catalan, en raison de blessures récurrentes, l’ex-lyonnais a donné un second souffle à sa carrière en quittant l’Espagne pour l’Italie. En l’espace d’une saison à Lecce, "Big Sam" comme on le surnomme, a retrouvé le plaisir de jouer et de se sentir aimé. À tel point que son départ fut rempli de larmes et de tristesse. Une bonne tristesse.

La Gazzetta dello Sport raconte qu’au moment de faire ses valises pour rentrer en France, Samuel Umtiti a tenu à récupérer un maillot de chacun de ses coéquipiers à Lecce, du troisième gardien aux plus jeunes joueurs, afin de ne jamais oublier cette dernière saison fantastique. Ce n’est pas tout. Avant de partir, le Champion du monde 2018 a organisé une soirée au cœur du Salento pour rendre hommage à ses coéquipiers. Ces derniers étant même récompensés d’un cadeau Louis Vuitton. Le défenseur central de 29 ans a récupéré un tableau à son effigie. Une soirée mémorable et un moral retrouvé pour Samuel Umtiti, qui peut désormais signer où il le souhaite cet été.

