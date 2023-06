Le FC Barcelone et Samuel Umtiti mettent fin à leur collaboration

La suite après cette publicité

On a souvent tendance à dire que dans le football, plus qu’ailleurs, tout va très vite. Ces dernières années, Samuel Umtiti a malheureusement pu confirmer ce terrible adage. Au sommet de l’affiche avec le FC Barcelone dont il était le taulier défensif lors de la saison 2017-2018, le défenseur central avait enchaîné avec une Coupe du monde de haut niveau illustré par un coup de casque mémorable en demi-finale face à la Belgique (1-0). C’est pendant cette même épopée russe que le natif de Yaoundé au Cameroun avait amorcé sa descente aux enfers. Traînant une blessure au genou depuis de longs mois, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais n’avait pas voulu se faire opérer pour ne pas manquer la compétition de sa vie.

Un sacrifice qu’il a payé au centuple en manquant plusieurs mois de compétition lors des saisons qui ont suivi. Des déboires physiques qui l’avaient poussé à la dépression, comme il l’avait déclaré dans les colonnes de Marca il y a quelques semaines : «J’ai passé quatre ans en Catalogne en dépression, non seulement sur le plan sportif, mais aussi dans la vie de tous les jours. Au début, après mon déménagement en Espagne, je me sentais apprécié, je jouais à un haut niveau. Puis j’ai commencé à me méfier, je me suis senti mal, j’ai réalisé que plus personne ne croyait en moi.»

Une renaissance à Lecce qui l’a relancé

Dès lors, le joueur de 29 ans est reparti de l’avant la saison passée du côté de Lecce. Apparu à 25 reprises, Umtiti a grandement contribué à la belle saison du club de l’autre côté des Alpes à tel point d’être adulé par les supporters transalpins. Revenu en Catalogne il y a quelques semaines, voilà qu’un nouveau rebondissement a eu lieu ce vendredi : le FC Barcelone et Samuel Umtiti ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Pour rappel, le contrat d’Umtiti courait jusqu’en 2026 avec les pensionnaires du Camp Nou. Une fin d’aventure tant cruelle que prévisible.

Dans son communiqué, le club culé a tenu à remercier chaleureusement le champion du monde 2018 : «Le FC Barcelone et le joueur Samuel Umtiti ont conclu un accord pour résilier le contrat que le joueur avait avec le Club jusqu’à la fin de la saison 2025/26. Le FC Barcelone exprime sa gratitude à Umtiti et lui souhaite bonne chance et succès à l’avenir. Le Français a atterri à Barcelone à l’été 2016, en provenance de l’Olympique de Lyon, le seul club pour lequel il avait joué en tant que professionnel jusqu’à présent. Au cours de deux premières années fantastiques, il forme un tandem presque imbattable avec Gerard Piqué. La saison 2016/17 a disputé 43 matches, tandis que la saison 2017/18 en a disputé 40 autres. Mais, après avoir été champion du monde avec la France à l’été 2018, une série de blessures graves a diminué sa présence dans le onze du Barça. Au total, au cours des quatre saisons suivantes, Umtiti a disputé 50 matchs, avant d’être prêté à l’Italie.» Alors qu’il est désormais libre, son avenir sera scruté cet été. Et la tendance est à un retour à l’OL…