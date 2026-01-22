Rafa Silva de retour à Benfica

Retour au bercail pour Rafa Silva. Parti de Benfica à l’été 2024 après 8 années passées sous le maillot des Aigles, l’ailier portugais de 32 ans est resté un an et demi sous le maillot des Aigles de Besiktas. Une expérience prolifique pour lui avec 23 buts et 16 passes décisives en 65 matches.

La suite après cette publicité

Néanmoins, il a fait le choix de revenir au sein du club lisboète et a fait un gros sacrifice puisque son salaire est passé de 9 millions d’euros annuels à 2,2 millions d’euros à l’année. « Un accord a été conclu concernant le transfert définitif de notre joueur de football professionnel Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva au club SL Benfica», a annoncé Besiktas dans un communiqué.